Kvaratskhelia dès cet été, le PSG tente un ultime coup

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas d'ambitions lors de cette intersaison. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup aux champions de France : Khvicha Kvaratskhelia.

A Paris, l'heure est à la réflexion. Le club de la capitale dessine les contours de son futur mercato estival. Le Paris Saint-Germain est à un tournant de son projet depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique veut continuer de s'appuyer sur des jeunes joueurs au fort potentiel et tournés vers le collectif. Khvicha Kvaratskhelia a très vite été ciblé comme une priorité pour le PSG. Mais voilà, Naples n'est pas du tout vendeur et souhaite récupérer près de 150 millions d'euros pour lâcher le Géorgien. Compte tenu de la situation, les Franciliens ont pris du recul sur la piste, même si tout n'est peut-être pas perdu pour Paris.

Kvaratskhelia au PSG, encore un espoir ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia est bien parti pour rester à Naples. Le club champion d'Italie en 2023 veut le prolonger et un accord est proche. Pour le moment, Naples aurait proposé 4 millions d'euros net par an à son crack alors que ce dernier en veut 5. Le média ajoute qu'une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre l'agent du joueur et la direction napolitaine. Mais si aucun accord n'était trouvé avant le début de l'Euro 2024, alors le PSG « pourrait tenter un dernier assaut désespéré, mais il est peu probable que De Laurentiis cède », termine La Gazzetta dello Sport. Si Kvara n'est pas contre une arrivée au PSG, l'arrivée récente d'Antonio Conte à Naples a changé la donne. La Repubblica avance que le Géorgien est convaincu par le projet de l'ancien entraineur de la Juve. Rester encore un an lui convient donc très bien. Une arrivée au PSG ou dans un autre club pourrait donc se faire lors de l'été 2025. En cas d'échec dans le dossier Kvaratskhelia, le club de la capitale apprécie aussi beaucoup le profil de Luis Diaz, estimé à quelque 75 millions d'euros.