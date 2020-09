PSG-OM : Aucune sanction contre Neymar et Alvaro !

Dans : PSG, OM.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de blanchir Neymar et Alvaro Gonzalez, faute d'avoir de vraies preuves des propos tenus par les deux joueurs lors de PSG-OM.

Tout ça pour ça. Tandis que des experts en lecture labiale de toute la planète tentaient de rendre compte des supposés propos tenus par Neymar et Alvaro Gonlazez lors du récent et chaotique PSG-OM, la commission de discipline de la LFP a finalement décidé que rien n’était vraiment possible dans ce dossier et que les supposés propos racistes des deux joueurs ne pouvaient être prouvés, faute de son. « Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro GONZALEZ à l’encontre de NEYMAR JR durant la rencontre ni de NEYMAR JR à l'encontre d'Alvaro GONZALEZ. En conséquence, la Commission décide qu’il n’y a pas lieu à sanction », précise la commission de discipline.

Pour mémoire, Neymar avait accusé le défenseur de l'OM de l'avoir traité de singe, tandis que la star du PSG était lui soupçonnée d'avoir eu des propos homophobes, puis racistes. Mais faute de preuves tangibles, la LFP a classé l'affaire et les deux joueurs, qui risquaient jusqu'à dix matchs de suspension, seront présents le week-end prochain. Affaire classée.