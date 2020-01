PSG : Offre à 15ME acceptée, Edinson Cavani proche de Madrid !

Dans : PSG.

Selon plusieurs médias espagnols, le PSG aurait accepté l'offre de 15ME de l'Atlético Madrid et le départ d'Edinson Cavani pourrait être officialisé ce mardi.

Thomas Tuchel l’a confirmé, Edinson Cavani ne sera pas du déplacement que le Paris Saint-Germain fera à Pau en Coupe de France. Et si le meilleur buteur de l’histoire du PSG est au repos, c’est que son départ est imminent. Ce mardi après-midi, le média Chiringuito de Jugones annonce qu’après avoir refusé une proposition à 10ME transmise le week-end dernier, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont cette fois validé le départ d’Edinson Cavani pour 15ME, précisant même que l’attaquant uruguayen du PSG avait salué une dernière fois ses coéquipiers parisiens avant de vider son casier au Camp des Loges.

L’optimisme est tellement grand du côté des médias espagnols, qu’il semble désormais certain à 100% qu’Edinson Cavani sera qualifié pour jouer ce week-end avec l’Atlético Madrid contre le Real Madrid. De son côté, le clan Cavani aurait déjà tout ficelé, et le buteur parisien n'aurait plus qu'à parapher son contrat chez les Colchoneros, les détails étant déjà réglés. De son côté, l’entraîneur allemand n’a rien laissé paraître concernant l’imminence d’une décision des dirigeants du Paris Saint-Germain sur le dossier Edinson Cavani. Malgré l'énorme talent de Cavani et l'apport de ce dernier dans l'histoire récente du PSG, la vente de ce dernier pour 15ME serait une très belle affaire pour le PSG alors qu’il ne lui reste plus que 5 mois de contrat.