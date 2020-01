PSG : Cavani et Kurzawa, Tuchel n'en peut plus

Dans : PSG.

Pour le match de Coupe de France contre Pau, le Paris Saint-Germain se passera d'Edinson Cavani et peut-être de Layvin Kurzawa. Thomas Tuchel semble très hésitant dans les ultimes jours du mercato.

La fin du marché hivernal des transferts se profile désormais sérieusement, et les deux dossiers chauds du mercato parisien n'avancent toujours pas. Présent ce mardi après-midi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Pau, l'entraîneur allemand du PSG a été laconique et presque désabusé lorsqu'il a été questionné directement sur les situations respectives d'Edinson Cavani, que l'on annonce proche de l'Atlético, et de Layvin Kurzawa, qui pourrait être inclus dans un échange avec Mattia De Sciglio. Car encore une fois, Thomas Tuchel doit se passer de son attaquant et de son défenseur, même si la réponse du coach du Paris Saint-Germain a semblé différencier les deux cas.

Car visiblement si El Matador est clairement mis à l'écart d'une décision finale, pour le défenseur français il en va autrement. « Sur Cavani et Kurzawa, je n’ai pas la moindre nouvelle. Ce qui est certain c’est qu’Edi ne sera pas dans le groupe contre Pau. Pour Layvin je dois encore parler avec lui. Mais c’est tout », a expliqué l'entraîneur allemand du PSG, lequel ne cache plus du tout son désarroi de ne pas pouvoir faire les choix qu'il souhaite à cet instant alors que le calendrier du Paris Saint-Germain devient totalement fou.