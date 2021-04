PSG : Odegaard sacrifié, Mbappé le vaut bien

Dans : PSG.

Désireux de recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid souhaite utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire baisser le prix de l’attaquant du PSG.

On le sait, Leonardo n’est pas un grand adepte des échanges de joueurs, surtout lorsque cela concerne Neymar ou Kylian Mbappé. Cela étant, le directeur sportif du PSG apprécie certains joueurs du Real Madrid, ce qui change la donne. Florentino Pérez a bien l’intention d’en profiter pour proposer un échange au Paris Saint-Germain et ainsi payer moins cher Kylian Mbappé. Ce n’est pas un secret, le PSG apprécie Vinicius Junior, Casemiro mais également Raphaël Varane. Selon les informations obtenues par Don Balon, un autre joueur pourrait être proposé au Paris SG et ainsi être inclus dans un éventuel deal concernant Kylian Mbappé.

Le Real prêt à offrir Odegaard au PSG

A la surprise générale, c’est le nom de Martin Odegaard qui est lâché par le média espagnol. Actuellement prêté sans option d’achat à Arsenal, l’international norvégien devrait revenir au Real Madrid l’été prochain. Et pour cause, il souhaite disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui rend quasiment inévitable son départ d’Arsenal, où il a réussi à se relancer avec un temps de jeu conséquent et quelques belles prestations en Premier League. Zinedine Zidane ne comptant pas réellement sur Martin Odegaard pour l’avenir, le joueur pourrait être proposé au PSG dans le cadre du transfert de Kylian Mbappé. Reste maintenant à savoir à quel prix le meneur de jeu des Gunners est valorisé par le Real Madrid et surtout, est-ce que le PSG sera intéressé par la perspective de le récupérer ? Bien que talentueux, Martin Odegaard évolue à un poste où le Paris Saint-Germain est riche. En effet, les milieux offensifs sont légions au PSG avec Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti, Rafinha ou encore Julian Draxler.