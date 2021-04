PSG : Mbappé rêve du Real Madrid, Zidane le refroidit

Dans : PSG.

Agacé par les critiques de la presse française, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a confié que ce traitement pourrait l’inciter à partir à l’étranger. Sans doute au Real Madrid, son principal courtisan. Mais du côté de la Maison Blanche, le coach Zinédine Zidane lui a lancé un avertissement.

Les réactions sont quasi unanimes depuis le coup de gueule de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant de l’équipe de France s’est plaint des critiques de la presse tricolore, de nombreux observateurs lui ont signalé que les médias n’étaient pas beaucoup plus tendres ailleurs. « C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, ils reviennent ici que pour l'équipe nationale », a pourtant expliqué le buteur du Paris Saint-Germain, persuadé qu’un départ, au Real Madrid par exemple, lui apporterait un peu plus de tranquillité.

« Il y aura toujours des critiques »

Seulement voilà, l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane est bien placé pour le savoir, nos confrères espagnols sont au moins aussi sévères. « En ce qui concerne les critiques, plus tu es fort, plus tu seras critiqué, a répondu le coach français en conférence de presse. Pour tous les joueurs, même si tu as bien réagi, il y aura toujours des critiques. Quand un joueur fait quelque chose de bien, ils diront des choses merveilleuses sur lui. C'est comme ça pour tous les joueurs. On le sait bien ici. » En tant que plus grosse recrue de l’histoire du Real Madrid, Kylian Mbappé serait forcément très attendu.

Mais ce jeudi, c’est l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, qui s’est affiché dans la capitale espagnole. Un passage que Zinédine Zidane a refusé de commenter. « Ce n'est pas mon joueur. Tout ce qui peut se passer en dehors du club, je ne vais pas en parler. Je suis fatigué de le dire, je répondrai toujours la même chose. Mon travail au quotidien, c'est de préparer le prochain match. Ce qui va se passer pour la saison prochaine, je ne sais pas », a esquivé le technicien, annoncé plus favorable à la venue de son compatriote Kylian Mbappé.