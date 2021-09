PSG : Nuno Mendes à 40 millions d’euros, c’est cadeau

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Grand adepte des recrutements de dernière minute, Leonardo a fait honneur à sa réputation en recrutant Nuno Mendes au PSG pour 40 millions d’euros.

Il manquait un latéral gauche pour que le mercato de Paris soit parfait, Leonardo a réglé le problème le 31 août, comme il aime si bien le faire. Très tard dans la soirée de mardi, le PSG a officialisé le transfert de Nuno Mendes, 19 ans, en provenance du Sporting Portugal. Le grand espoir du football portugais était également courtisé par Pep Guardiola à Manchester City, ce qui en dit long sur le potentiel du bonhomme. Dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste Régis Dupont a brossé un portrait du nouveau défenseur gauche de Paris. Et pour la plume du quotidien national, il ne fait aucun doute que le Paris SG a réussi un très joli coup en recrutant Nuno Mendes pour (seulement) 40 millions d’euros.

Un destin à la Cristiano Ronaldo

« Nuno Mendes (1,84m) a tout dévoré ces derniers mois. Le départ de Marcos Acuna au Séville FC, à l'été 2020, lui a offert de l'espace. Depuis, il impressionne l'Europe des scouts » décrit le quotidien national dans son édition du jour avant de poursuivre. « Si les histoires sont différentes, difficile de ne pas faire le parallèle avec un certain Cristiano Ronaldo, qui avait également quitté le Sporting au bout d'une saison chez les pros et presque au même âge. Comme le quintuple Ballon d'Or à l'époque, Nuno Mendes était ciblé par tous les grands clubs européens et le PSG n'a peut-être pas payé si cher un élément dont la clause libératoire avait été rehaussée de 45 à 70 millions d'euros en cours de saison ». De là à dire que ce transfert à seulement 40 millions d’euros est un cadeau du ciel, il n’y a qu’un pas.