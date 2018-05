PSG : Nkunku commence à draguer Tuchel avant le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Malgré quelques apparitions remarquées cette saison, Christopher Nkunku a dû se contenter d’un faible temps de jeu au Paris Saint-Germain.

C’est certain, le milieu de 20 ans aurait davantage joué s’il avait choisi une autre option lors des précédents mercatos. « Partir en prêt, j’ai hésité parce que je ne savais pas si c’était l’idéal, notamment en cours de saison. J’ai longuement hésité. J’ai préféré rester et attendre le mercato de cet été », a raconté le Parisien dans un entretien accordé à SFR Sport. Résultat, Nkunku n’a débuté que six matchs cette saison. Mais il ne regrette rien.

« Mentalement, je me dis qu’il faut continuer à travailler, a-t-il confié. Même en jeunes, j’ai vécu des situations comme ça. Tout le monde n’a pas la patience. Il faut savoir où on va, dans quelle direction on veut aller et où on veut finir. Moi je sais où je veux aller et où je veux finir. Je pense que la patience est la meilleure des choses. Donc je prends sur moi et je travaille. » Pourtant, le joueur convoité par Liverpool a récemment prévenu qu’il partirait si sa situation n’évoluait pas.

Nkunku aime la philosophie de Tuchel

Son avenir est donc entre les mains du nouvel entraîneur Thomas Tuchel à qu’il a envoyé un message. « Je ne le connais pas vraiment. Je sais que le Borussia Dortmund marchait vraiment bien quand il était là-bas, c’était une équipe très offensive qui mettait beaucoup de buts. Je pense qu’il va arriver avec la même intention : possession et jouer vers l’avant. Ça me correspond », a glissé l’international Espoirs français, qui espère entrer dans les plans de l’Allemand.