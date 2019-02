PSG : Nicolas Pépé poussé vers Paris, les deux explications

Dans : PSG, LOSC, Mercato.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Nicolas Pépé. Voici le classement des joueurs les plus décisifs dans les grands championnats européens.

Une véritable fierté pour l’international ivoirien, qui est le seul à ne pas évoluer dans un grand club européen. D’autant que derrière lui dans ce classement, on retrouve Mohamed Sala, Sergio Aguero ou Eden Hazard. De quoi balayer le dernier doute : l’ancien angevin évoluera dans un grand club européen la saison prochaine. Mais où ? Très suivi en Angleterre en raison de ses qualités physiques et du gros rythme qu’il est capable de mettre, Nicolas Pépé garde toutes les options ouvertes.

C’est également le cas à Lille, où on ne s’interdit rien. Même pas un transfert au PSG, qui peut encore récupérer l’une des pépites du championnat de France. Selon L’Equipe, si les dirigeants nordistes ont déjà reçu une offre de 60 ME en provenance de Chine, sans y donner suite, le Bayern Munich, Liverpool ou le FC Barcelone sont capables de mettre 50 ME pour récupérer l’attaquant de 23 ans. Mais selon L’Equipe, Lille ne cacherait pas son envie de voir le PSG se mêler à cette lutte, tant pour montrer que les joueurs de L1 peuvent apporter au plus ambitieux des clubs français, que pour faire monter les enchères. En effet, pour ce joueur évalué entre 40 et 50 ME, le LOSC espère effectuer un jackpot énorme en récupérant 60 ME l’été prochain. Pour cela, il y aura bien besoin du PSG et des grands d’Europe afin de tirer le curseur vers le haut.