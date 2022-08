PSG : Neymar viré par le Qatar, la révélation sur sa réaction

Dans : PSG.

Etincelant contre Clermont, Neymar confirme son énorme début de saison. Chahuté pendant l'été, le Brésilien du PSG a réellement cru se faire virer par son club.

Après avoir annoncé la couleur lors du Trophée des Champions face à Nantes (4-0), le PSG a confirmé son intention d’écraser le championnat de la même manière. Pour son déplacement à Clermont, une équipe joueuse qui lui réussit bien, le Paris SG s’est amusé avec une victoire 5-0. Si le monde du football va surtout parler de la démonstration de puissance et de maitrise du club parisien, ce qui est logique, le retour au premier plan de Lionel Messi est sur toutes les lèvres. L’Argentin avait parfois fait de la peine la saison passée, mais il semble avoir retrouvé ses jambes et aussi son sens du but, à l’image de son doublé et de son retourné pour parachever sa prestation. De quoi confirmer la tendance forte de cet été, à savoir que l’ancien barcelonais a digéré sa première saison parisienne, et il entend désormais retrouver un niveau proche de celui qui a permis de soulever 7 Ballons d’Or.

Le grand Messi + le grand Neymar

Lionel Messi intenable, Kylian Mbappé absent, il y a un autre joueur qui marche sur l’eau au Paris SG. Il s’agit de Neymar, qui a ouvert le score avant de réaliser un triplé de passes très décisives. Son récital technique, sa forme retrouvée, sa façon de faire briller les autres, c’est le Brésilien que Nasser Al-Khelaïfi voulait voir ces dernières années. Même s’il ne s’agit que des deux premiers matchs officiels de la saison, le numéro 10 du PSG redonne espoir à tout un peuple. Un espoir qui a pris naissance au Brésil, avant même le début e l’été.

Prise de conscience de Neymar au Brésil

L’Equipe explique ainsi qu’au mois de juin, à la fin d’une saison décevante et malgré sa récente prolongation de contrat, Neymar a bien compris que le PSG ne blaguait et cherchait réellement à le vendre. C’est à ce moment là que l’Emir du Qatar a pris le dossier en mains, étant persuadé que son club allait trainer Neymar comme un boulet pendant des années s’il n’agissait pas. Surtout que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé assurait à Paris la certitude d’avoir encore une star mondiale sur le très long terme.

Neymar enquête sur la volonté du PSG

Joueur toujours chouchouté partout où il est passé, Neymar en a pris un gros coup à son orgueil raconte le quotidien sportif, pour qui le débat sur son avenir au PSG a clairement touché sa fierté. Depuis, le Brésilien a changé d’attitude, s’est mis à bosser pendant ses vacances et à revenir en avance, et a décidé de faire jouer les autres. Il a aussi parfaitement compris les demandes de Christophe Galtier, qui ne veut plus le voir aller chercher des ballons dans sa propre moitié de terrain pour des dribbles épuisants, et plutôt le toucher dans les 35 derniers mètres, après avoir été préparé par Verratti ou Vitinha. Un système qui permet à l’ancien barcelonais de s’économiser sur les retours inutiles, et de garder de la fraicheur pour attaquer mais aussi être un premier rempart défensif, ce qu’il n’a jamais été au PSG.

Un signe qui ne trompe pas, et qui démontre que Neymar a vraiment changé. Car pour la première fois depuis sa signature au Paris SG, le Brésilien a senti que le vent avait tourné à son endroit. Il s’est même renseigné pendant quelques semaines pour essayer de voir si Nasser Al-Khelaïfi avait vraiment contacté des clubs européens pour tenter le vendre. Nul ne sait si le numéro 10 du PSG a eu la réponse à ses questions, mais le message est en tout cas bel et bien passé. Et Christophe Galtier comme ses joueurs ne peuvent que s’en féliciter.