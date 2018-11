PSG : Neymar victime d'une fausse blessure grave pour des raisons contractuelles ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sorti sur blessure sept minutes après le coup d'envoi lors du match amical entre le Brésil et le Cameroun, mardi à Londres, Neymar souffre officiellement d'une élongation des adducteurs droits et il était forfait pour la réception par le PSG de Toulouse ce samedi. Mais du côté de Thomas Tuchel, on a clairement confiance concernant la participation de la star brésilienne au rendez-vous décisif de la semaine prochaine contre Liverpool. Pour Gilles Favard, cette position de l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain s'explique très facilement.

Car le consultant affirme avoir des informations de première main dans ce dossier. « J’ai la chance de bien connaître le type qui a organisé le match amical entre le Brésil et le Cameroun et lui n’est pas tout à fait convaincu que Neymar a une grosse grosse blessure. Neymar devait démarrer le match, car c’était contractuel, et il sort au bout de 10 minutes. Il m’a bien fait comprendre qu’il ne serait pas étonné que la blessure soit très minime et qu’il sera en état de jouer contre Liverpool. Voilà le bruit qui courait chez les Londoniens.... », a confié Gilles Favard, optimiste concernant la présence de Neymar pour le choc face aux Reds compte tenu de ses propres informations.