PSG : Neymar va tout casser, l'Europe alertée !

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif sur le marché des transferts. Régulièrement annoncé sur le départ, Neymar devrait bel et bien rester dans la capitale.

A 30 ans, Neymar est à un tournant de sa carrière. Le Brésilien souhaite enchainer les matchs au plus haut niveau et enfin mettre de côté ses blessures récurrentes. Problème, son attitude en dehors des terrains agace également, lui le fan des soirées poker. A l'approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Neymar veut se donner toutes les chances d'arriver en forme. Cependant, le PSG ne lui fera plus de cadeaux. Du moins, c'est la nouvelle communication officielle du club de la capitale depuis l'arrivée de Luis Campos. Un Luis Campos qui selon certains échos n'est pas fan du profil du Brésilien. Mais voilà, Neymar veut rester et presque aucun club n'est capable de lui offrir le même salaire qu'il touche à Paris, soit plus de 3 millions d'euros par mois.

Neymar, ça sent la grande saison ?

Difficile donc d'imaginer Neymar quitter le PSG, surtout que Christophe Galtier compte sur lui, comme il l'a rappelé lors de sa conférence de presse de présentation ce mardi. Pour certains observateurs, grandes sont les chances de voir Neymar faire une belle saison. C'est en tout cas l'avis d'Etienne Moatti, comme il l'a indiqué sur le plateau de La Chaine L'Equipe. « On pensait tous que Neymar était sur le départ, que le PSG serait beaucoup plus fort sans Neymar et qu’il fallait lui trouver une porte de sortie pour pouvoir faire jouer Mbappé dans toute sa splendeur. Non, là je pense que les choses sont extrêmement claires. Neymar a sa place au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il y est pour encore pas mal de saisons. Christophe Galtier est capable de faire jouer Neymar à un niveau que Neymar a montré en fin de saison. Je crois, surtout en année de Coupe du Monde, à un Neymar très bon et très fort au Paris Saint-Germain. Et Paris en a besoin », a notamment indiqué le journaliste, impatient d'en savoir plus sur le nouveau visage qu'aura le PSG dans les prochaines semaines. Si le club de la capitale évolue dans un 3-5-2, interessant de savoir où seront placés Leo Messi ou encore Neymar sur le terrain.