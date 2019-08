PSG : Neymar va partir, préparez vos mouchoirs !

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Petit à petit, les suiveurs du Paris Saint-Germain se font à l’idée de voir partir Neymar en cette fin de mercato estival.

Agacés par le comportement de leur star, les dirigeants du club de la capitale pourraient souffler un grand coup si le transfert du Ney venait à se réaliser en Liga, au Barça ou au Real. Avec cette vente, le PSG se retirerait une épine du pied, tout en mettant définitivement de côté ses problèmes avec le fair-play financier de l’UEFA. Un mal pour un bien au final. Si les adversaires de Paris pourraient donc avoir le sourire en retour, sachant que le potentiel départ de l’international brésilien ouvre de nouvelles possibilités, les acteurs de la L1 regretteraient plutôt cette fuite de l’attaquant de 27 ans. Comme Sylvinho et Villas-Boas avant lui, Christophe Galtier fait déjà la moue à propos de cette histoire.

« En tant qu’entraîneur, ce serait un regret de le voir partir. Je ne sais pas quelles sont les statistiques par rapport à l’arrivée de Neymar, est-ce qu’il y a plus de visibilité ? Je pense qu’il y en a. Le PSG peut être très fort avec Neymar c’est sûr, et s’il devait partir, ce qui serait dommage pour nous les spectateurs, les téléspectateurs de la Ligue 1, le PSG ne resterait pas sans rien faire s’il devait y avoir le départ d’un joueur de ce niveau-là », a avoué, en conférence de presse, le coach du LOSC, qui sait que le départ de Neymar serait un vrai coup dur pour le championnat de France. La perte de l’Auriverde serait alors un handicap de plus dans le développement de la L1, qui est déjà bien en retard par rapport aux autres compétitions européennes.