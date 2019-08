PSG-OL : Sylvinho commente le mercato de Neymar

Dans : PSG, OL, Ligue 1, Mercato.

En partance pour le FC Barcelone, Neymar risque d’agiter le mercato français encore de longs jours.

Et pour cause, la réunion de mardi n’a pas débouché sur un accord et les pourparlers continuent donc entre Leonardo et la direction catalane. En attendant, hors de question pour Paris de risquer une blessure avec le joueur, lequel s’entraîne seul et n’est plus convoqué en match par Thomas Tuchel. Il y a donc fort à parier que Neymar ne jouera plus en Ligue 1… et qu’il n’affrontera donc jamais l’OL de Sylvinho, un homme qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé en sélection brésilienne.

Devant les médias ce mercredi, l’entraineur lyonnais a d’ailleurs commenté la situation de Neymar. « Je le connais bien, je l'ai côtoyé pendant deux ans en sélection brésilienne, nous avons très bien travaillé ensemble et j'ai énormément de respect pour lui. On parle de sommes d'argent énormes, et ce n'est pas quelque chose que je peux commenter. Il est toujours compliqué de vouloir retenir un joueur qui veut partir. Mais ce que je sais, c'est que c'est un joueur fantastique, un des cinq plus grands joueurs du monde, sans doute, et que je lui souhaite le meilleur. Le monde entier veut voir jouer Neymar » a indiqué le coach rhodanien, qui espère pour Neymar que la situation personnelle de ce dernier se décantera rapidement.