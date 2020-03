PSG : Neymar un salaire choc à plus de 100ME ?

Dans : PSG.

Entre son contrat avec le PSG et ceux avec de nombreux sponsors, Neymar gagne un peu moins de 100ME par an. Mais ce montant pourrait exploser.

Troisième footballeur le mieux payé du monde, avec 95ME par saison, loin derrière Lionel Messi (131ME) et Cristiano Ronaldo (118ME), selon le classement établi par France-Football, Neymar est le plus jeune de ce trio de tête. Et il semble donc désormais inéluctable que l’attaquant de la Seleçao et du Paris Saint-Germain sera bientôt tout en haut de ce hit-parade lorsque le joueur argentin du FC Barcelone et CR7 auront pris une retraite bien méritée. Dans ces 95ME empochés chaque année par Neymar, le PSG ne représente que la moitié, puisque le Brésilien gagne 51ME, primes incluses, au Paris SG, le reste provenant d’une incroyable série de contrats publicitaires signés par Neymar avec des marques aussi diverses que SFR, EA Sports, Diesel etc.

Mais pour franchir rapidement et très facilement la barre des 100ME, Neymar n’a qu’un geste à faire, c’est de signer la prolongation de contrat que l’Emir du Qatar lui a proposée via Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. A deux ans de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Neymar aurait droit à une très conséquente, et immédiate, augmentation de salaire s’il décidait de poursuivre l’aventure plus longtemps au PSG. Et son salaire explosera un nouveau plafond. Ces derniers mois, cette hypothèse est revenue sur le devant de la scène, même si la presse sportive barcelonaise veut encore croire que trois ans après être parti du Barça Neymar peut revenir. A Paris, on ne croit pas du tout à ces histoires, et le stylo est déjà prêt pour une prolongation de la star.