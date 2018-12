PSG : Neymar, un nom qui rend fou à Barcelone, la preuve !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dire que le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017 a mis en furie le FC Barcelone, ses dirigeants, ses supporters et les journalistes locaux est un doux euphémisme. Et à le veille du réveillon 2018, le Mundo Deportivo a visiblement plus de mal à digérer la dinde de Noël que le départ de la star brésilienne, qui a racheté pour 222ME sa clause libératoire au Barça pour filer au PSG. Outre un sondage réservé aux lecteurs du quotidien sportif catalan, qui à 67% refusent d'envisager le retour de Neymar, c'est Marçal Lorente, éditorialiste de Mundo Deportivo et collaborateur du FC Barcelone TV, qui lâche son fiel sur le joueur du Paris Saint-Germain.

Dans un long article, le journaliste espagnol dit tout le mal qu'il pense de Neymar et refuse d'envisage un éventuel come-back de la star du PSG. « Les membres du secrétariat technique du FC Barcelone savent que les joueurs brésiliens donnent 2 ou 3 bonnes saisons et qu’il faut ensuite les vendre car leurs performances baissent beaucoup. En fait, Neymar était sur le podium du Ballon d’Or quand il a quitté le Barça et il occupe maintenant la 12ème position (...) Le PSG ne laissera pas Neymar facilement facilement puisque sa signature était une opération géopolitique et sportive. Une opération stratégique visant à démontrer au monde occidental que le Qatar peut côtoyer l'Europe et promouvoir son pays à travers le monde grâce au football jusqu'à la Coupe du monde qu'ils organiseront en 2022. Même une hypothétique sanction du PSG pour avoir enfreint le fair-play financier ne le rapprochera pas du Barça. Le club parisien, qui, s'il devait vendre Neymar, demandera plus de 222ME, ne maintient pas de bonnes relations avec les dirigeants du Barca. S'ils acceptent de le vendre, ils ne le feront pas au club catalan. Et un joueur qui se comporte avec la déloyauté et le manque d'éthique dont Neymar a fait preuve en août 2017 ne mérite pas de porter à nouveau le maillot du Barça », écrit Marçal Lorente, visiblement convaincu que Neymar pourrait avoir le désir de revenir au FC Barcelone ce qui à priori est un pur fantasme.