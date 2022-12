PSG : Neymar, un danger l'inquiète terriblement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG retrouver le chemin de la compétition ce mercredi avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes. Pour ce match de Ligue 1, Christophe Galtier devrait titulariser Kylian Mbappé, mais également Neymar.

Même pas trois semaines après l’élimination brutale du Brésil par la Croatie en quart de finale du Mondial 2022, Neymar va retrouver les terrains de football. Il n’est pas le premier joueur de la Seleçao à se remettre au boulot, puisque Thiago Silva a repris avec Chelsea, tout comme Antony avec Manchester United, pour ne citer qu’eux. Cependant, le numéro 10 du PSG est un cas à part, car Neymar a été victime d’une grave blessure à la cheville dès le premier match de l'équipe du Brésil, une photo mise en ligne par le joueur ayant montré l’étendue des dégâts.

S’il a fini la compétition avec ses coéquipiers, Neymar est conscient du souci avec ses chevilles, en plus de son moral retombé au plus bas comme, il l’a lui-même confié après l’élimination brésilienne. Alors, au moment où le PSG reprend la Ligue 1, tout en pensant à son prochain huitième de finale de la Ligue des champions, certains craignent une brutale rechute pour Neymar. C’est notamment le cas de Florent Gautreau, le journaliste se posant de nombreuses questions sur la star.

Neymar est fragile, le PSG le sait

Pour le membre de l’After Foot, sur RMC, la situation de Neymar n’est pas si claire que cela, même si la star brésilienne est revenue très vite reprendre l’entraînement avec le Paris Saint-Germain après le coup de massue pris lors du Mondial 2022. « Ce qui m’inquiète le plus avec Neymar, c’est son état physique. Il s’était bien préparé pour la Coupe du Monde, mais tout le monde voulait savoir ce qu’il allait se passer après le Mondial. Or, il s’est blessé au Qatar avec le Brésil, et lui il a rejoué très vite. Alors OK il est suivi et j’imagine que le PSG ne va pas faire n’importe quoi. Si Christophe Galtier l’aligne contre Strasbourg, c’est qu’il a des raisons de croire que ça peut se faire. Mais ce qui est gênant c’est que sur ses dernières années, Neymar ne fait pas des saisons régulières, et là il a déjà joué pas mal de matchs depuis le début de la saison, car il était en mode « Coupe du Monde » et il était en feu. Là, il se blesse, il est déçu, et il revient au Paris Saint-Germain. Je pense qu’il va y avoir une baisse de régime brutale, car fondamentalement il n’a pas changé sa préparation (…) Neymar vu sa fragilité récente, je vais être attentif, sans même parler du côté psychologique », prévient Florent Gautreau, pas plus rassuré que cela par la situation de l’attaquant brésilien du PSG.