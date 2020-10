PSG : Neymar trainé dans la boue, c’est vraiment trop injuste

Dans : PSG.

Malgré un talent incomparable à travers le monde, Neymar ne parvient pas à faire totalement l’unanimité au PSG.

Blessures, provocations, simulations, polémiques en période de mercato… Depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a toujours suscité la défiance des supporters franciliens pour différentes raisons, et cela malgré un talent incroyable et probablement jamais vu auparavant au PSG. Plus globalement, ce sentiment est partagé à travers le monde entier. Durant la Coupe du monde 2018 en Russie, Neymar a suscité de nombreuses moqueries en raison de ses simulations totalement exagérées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les plus jeunes lui préfèrent désormais des joueurs tels que Kylian Mbappé, Ansu Fati ou Marcus Rashford.

Depuis près de deux ans, le Neymar-bashing s’est accéléré à travers le monde. Cela étant, l’attaquant du Paris SG reste un joueur unique qui mérite le respect selon Jamie O’Hara, ancien milieu de terrain de Tottenham et de Wolverhampton, consultant pour Talk Sport… et visiblement fan de Neymar. « Il a plus de 100 sélections avec le Brésil, il va battre le record de buts de Pelé ! Je pense que tout le monde aurait intérêt à respecter davantage Neymar pour la carrière qu’il réalise. Il faut lui lâcher la grappe, dès qu’il fait un mauvais match avec le Paris Saint-Germain, tout le monde le massacre. Il fait des choses incroyable, son style de jeu est unique. C’est mon avis » a exprimé l’Anglais de 34 ans, lassé de constater les critiques subies par Neymar au fil des années. Voilà en tout cas une prise de position très nette de la part d’un consultant totalement neutre en ce qui concerne le Paris Saint-Germain…