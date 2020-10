PSG : Neymar et Mbappé out, le Qatar a tout prévu !

Dans : PSG.

Recrutés en raison d’un effort financier monstrueux en 2017, Kylian Mbappé et Neymar arriveront à un moment clé de leur aventure parisienne en juin 2021.

Ils seront en effet à un an de la fin de leur contrat, avec forcément une décision cruciale à prendre. Prolonger à Paris pour essayer d’emmener le PSG au sommet, ou partir par le biais d’un gros transfert qui permettra aussi au club de la capitale de remplir ses caisses. La deuxième solution est pour le moment celle qui tient la corde, sachant que les deux joueurs n’ont absolument pas entamé de discussions concrètes pour prolonger au Paris SG. Toutefois, en cas de double départ, l’Emir du Qatar, propriétaire du club francilien et grand manitou dans les transferts capitaux, a déjà tout prévu selon Don Balon. Et l’idée sera de faire une petite razzia à Barcelone, en récupérant notamment deux des pépites du club catalan.

Il s’agit de deux phénomènes qui éblouissent en ce début de saison, avec Ansu Fati, qui se fait progressivement une place dans le onze de départ de Ronald Koeman avec des qualités techniques qui permettent aux spécialistes de lui prédire un très grand avenir. L’autre joueur concerné est apparu encore plus récemment, mais s’est fait notamment remarquer par sa performance de premier choix face à la Juventus cette semaine. Il est question de Pedri, milieu offensif de 19 ans seulement et recruté pour 5 ME par le Barça en provenance de Las Palmas. Sa cote a déjà sérieusement grimpé, et les qualités entrevues font tourner les têtes. Au point de provoquer des discussions entre le Barça et le PSG, surtout que Neymar est toujours sensible à l’idée de revenir en Catalogne ? Cela permettrait à Paris de compenser deux pertes énormes par deux talents de demain, tout en faisant rudement baisser la masse salariale. Le pari est osé, l’opération risquée, mais remplacer des joueurs du talent de Neymar et Mbappé ne pourra de toute façon pas se faire en douceur.