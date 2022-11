PSG : Neymar trahit Verratti, le Brésil jubile 

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après son succès face à la Suisse (1-0). La Seleçao pourra remercier Casemiro.

A l'instar de l'équipe de France, le Brésil est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les hommes de Tite, privés de Neymar, ont pourtant connu des difficultés pour se débarrasser de Suisses accrocheurs. Finalement, c'est Casemiro qui est venu délivrer le Brésil à la 83ème minute d'une frappe limpide et bien inspirée. De quoi faire le bonheur des tous les Brésiliens et bien évidemment de Neymar Jr, qui devrait pouvoir tenir sa place lors de la phase finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Forcément, la star du PSG était heureuse au coup de sifflet final. Un peu trop peut-être ?

Neymar, son choix est fait !

Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo — Neymar Jr (@neymarjr) November 28, 2022

Neymar a la chance de pouvoir évoluer au PSG et au Brésil. Il côtoie régulièrement des joueurs fantastiques. Parmi ses joueurs préférés, on peut citer Marco Verratti. Le Ney ne manque jamais une occasion de parler en bien de l'Italien, qu'il considère comme l'un des meilleurs coéquipiers eus de sa carrière. Mais Verratti n'est pas le meilleur. Car après la rencontre entre le Brésil et la Suisse ce lundi, Neymar a été l'auteur d'un tweet sans appel sur... Casemiro : « Casemiro est depuis longtemps le meilleur milieu de terrain du monde », a sobrement posté Neymar. De quoi bien évidemment faire réagir les fans, dont ceux du PSG, déçus de cette sortie. « Non… le meilleur joue dans ton club pourtant » ; « (Il a oublié qu’il jouait avec Verratti) » ; « Je viens de croiser un menteur là c’est trop » ; « Bonjour, non » ou encore « Frérot tu joues à quoi ? Marco il est où dans tous ça », pouvait-on voir comme commentaires sous ce post via Twitter. De bonne guerre néanmoins, Casemiro ayant officiellement permis à Neymar de pouvoir encore croire en son rêve de remporter la Coupe du monde.