PSG : Neymar suspendu, il voit rouge

Averti face à Montpellier, Neymar manquera la finale de la Coupe de France face à Monaco. Une décision aberrante pour Mickaël Madar.

C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Remplaçant en début de match et entré pour les toutes dernières minutes et la séance de tirs aux buts qui se profilait face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France, Neymar a eu la mauvaise idée de recevoir un carton jaune. Un avertissement qui le privera de la finale face à l'AS Monaco. Une sanction confirmée par la commission disciplinaire de la Fédération Française de Football en charge du dossier, qui a décidé d'infliger un match de suspension, par révocation du sursis à la suite de son carton jaune reçu contre le MHSC. La situation fait débat au sein du club, puisque pour l'heure, le PSG hésite encore à faire appel ou non. Sur le plateau de Canal +, Mickaël Madar a fustigé la décision de l'arbitre, qu'il juge absurde.

Une décision aberrante

« Moi ce qui me gêne un peu c’est l’arbitrage en fait. Ce n’est pas qu’il y ait faute ou pas. Normalement vous prenez en considération les personnes qui sont susceptibles d’être suspendues pour jouer une finale. Oui c’est la loi, mais quand vous savez qu’il y a une finale au bout… Il y a sanction et pas sanction. Là, il n’y a vraiment pas grand chose. Il n’y a pas lieu de mettre un carton jaune et sanctionner un joueur d’une finale. Pour moi c’est absurde et une aberration de l’arbitre de ne pas prendre conscience de ça avant le match » a regretté l'ancien joueur du PSG. Sur les réseaux sociaux, Neymar s'était lâché, se montrant ironique envers les personnes décidant de ce genre de sanctions. Quoiqu'il en soit, le PSG tentera face à Monaco de sauver une saison qui pourrait en cas de défaite être vierge de tout trophée, une situation inconcevable dans un club comme Paris. Pour éviter le fiasco, Mauricio Pochettino comptera sur Kylian Mbappé, l'arme numéro 1 des Parisiens cette saison.