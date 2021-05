PSG : Neymar suspendu en finale ? Le PSG hésite

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore décidé s'il ferait appel suite à la suspension de Neymar pour la finale de la Coupe de France. Mauricio Pochettino n'est pas décideur.

C’est ce mercredi 19 mai que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco disputeront la finale de la Coupe de France. Et face à un club qui a été sa bête noire en Ligue 1, le PSG aura besoin de toutes ses forces vives. Cependant, Mauricio Pochettino devra, à priori, se passer de Presnel Kimpembe, suspendu après son coup de sang contre le Stade Rennais en Ligue 1, et de Neymar, lui aussi puni pour avoir été averti alors qu’il venait d’entrer en jeu lors de la demi-finale face à Montpellier. A quatre jours de cette rencontre de prestige, le Paris Saint-Germain n’a pas encore décidé s’il faisait appel de ces sanctions, et Mauricio Pochettino l’a reconnu à le veille du match contre Reims en Ligue 1, c’est la direction du club de la capitale qui va trancher et elle seule.

En conférence de presse, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a évité de se positionner clairement sur ce sujet. « Faire appel ? C’est une décision que le club prendra dans les prochains jours après avoir réfléchi (Ndlr : La finale de la Coupe de France contre Monaco aura lieu mercredi), cela concerne Neymar, mais aussi Kimpembe », a précisé Mauricio Pochettino. Pour rappel, l’appel étant suspensif, le Paris Saint-Germain peut donc sortir cet atout et ainsi pouvoir compter notamment sur Neymar pour la finale de la Coupe de France. La commission d'appel pouvant trancher en 24 heures, alors l'idée serait de lancer la procédure au dernier moment pour qu'il dispute la finale, ce qui pourrait en contrepartie priver Neymar du dernier match de la saison contre Brest. Aux dirigeants du PSG de se décider.