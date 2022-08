Neymar, Mbappé, Messi, le Qatar accusé de tuer la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le 7-1 infligé par le PSG dimanche à Lille a fait le bonheur des supporters parisiens. Mais certains se demandent si la Ligue 1 n'est définitivement pas devenu un championnat sans intérêt concernant le titre.

Ce lundi, et après la troisième journée de Ligue 1, le PSG compte seulement deux points d’avance sur Lens et l’OM, et trois sur Lyon, qui pourrait même recoller à Paris en cas de victoire dans son match reporté à Lorient. Mais l’impression de puissance donnée par le club de la capitale depuis le début du Championnat, et notamment dimanche soir face au LOSC, a mis un coup de massue sur la tête de ceux qui pensaient que le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier pourrait être prenable. Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont désormais sur la même longueur d’onde, et les adversaires du PSG ne peuvent que constater les dégâts. Évidemment, si on se régale de voir ainsi fonctionner les trois stars mondiales, des voix commencent à s’élever sur la domination sans partage de Paris en Ligue 1 grâce à une puissance financière supérieure à celle de la totalité des autres clubs. Le débat monte de plus en plus sur un Qatar beaucoup trop puissant et qui finalement tue le Championnat de France.

Le PSG trop fort, mauvais signe pour la Ligue 1

Sur les réseaux sociaux, Dominique Grimault a été le premier à faire entendre sa voix dans la foulée du triomphe parisien à Lille. « Le PSG est en tournée estivale, puis viendra l’automnale, puis hivernale, et enfin printanière. L’écart se creuse de plus en plus entre le PSG et les autres. Bonne nouvelle ? Pas certain », fait remarquer le journaliste, pas du tout persuadé que cela soit bon pour la Ligue 1 et même pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Forcément, cette polémique n’est pas nouvelle autour du PSG, un « dopage financier » ayant même été évoqué à une époque, mais la question revient en force avec ce 7-1 collé à une équipe de Lille qui avait privé Paris de titre en 2021. Et cela alors que pour la première fois, le mercato parisien se fait en France, ce qui était aussi un reproche fait au Qatar. Pour Vincent Duluc, le débat se situe à un autre niveau et il ne faut pas systématique faire la fine bouche, l'essentiel étant ailleurs pour le club de la capitale et la Ligue 1, et ce dernier d'expliquer sa position.

Le journaliste de L’Equipe estime que cela fait longtemps que ce sujet est dépassé. « On n'a pas attendu le triomphe du PSG à Lille pour savoir que le club de la capitale est surdimensionné pour la Ligue 1, économiquement et donc sportivement, cousin français du Bayern, champion d'Allemagne dix fois d'affilée, même si Paris a abandonné trois titres en dix ans, et même si la faiblesse de sa construction collective a régulièrement nourri un feuilleton parallèle (...) On laissera leurs adversaires se plaindre que Mbappé, Neymar et Messi soient des joueurs de Ligue 1 ; nous, on se souviendra qu'on les a vus jouer ensemble, vraiment, enfin », constate Vincent Duluc, qui se régale du spectacle footballistique offert par ce Paris Saint-Germain, et peu importe que cela dure ou pas. Une position qui rejoint celle de nombreux autres journalistes et consultants, lesquels font remarquer que nous avons la chance d'avoir dans notre championnat trois prodiges du football enfin décidés à afficher leur meilleur niveau ensemble.

A neuf jours de la fin du mercato, et compte tenu de sa domination actuelle en Championnat, Luis Campos pourrait finalement décider que le PSG en a fini de son recrutement pour cet été. mais non, Dominique Sévérac espère que Paris finira le travail, l'objectif n'étant finalement jamais un titre national de plus, mais la Ligue des champions, ce titre qui fascine et fait parfois disjoncter le champion de France en titre. « Pour la Ligue 1, le recrutement du PSG peut s’arrêter là, il ne devrait pas vraiment connaître de problèmes cette saison pour décrocher un nouveau sacre. Pour l’Europe et l’après-Coupe du monde, c’est une autre histoire et quelques renforts peuvent apporter leur écot », réclame le journaliste du Parisien, preuve que la puissance financière apportée par le Qatar n'a aucune limite.