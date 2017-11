PSG : Neymar Sr détruit la rumeur Real Madrid au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Trois mois seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar est déjà au cœur des rumeurs les plus folles.

Récemment, c’est un intérêt du Real Madrid qui a été évoqué dans les journaux espagnols, ces mêmes journaux qui indiquaient que Neymar se sentait mal au PSG, où sa relation avec Unai Emery nuisait à son bien-être. Interrogé par Fox Sports sur l’avenir de son fils, le père (et représentant) de Neymar a démenti la rumeur l’envoyant au Real Madrid, ou partout ailleurs.

« Que voulez-vous que je réponde à ça ? Les choses changent souvent. Mais aujourd’hui, cette réflexion n’existe pas et répondre à ça, c’est alimenter quelque chose d’impossible. Je ne peux pas parler de négociations qui pourraient avoir lieu dans cinq ou six ans. Mais Neymar a un contrat longue durée avec le PSG et il vient tout juste d’arriver. Ça fait trois mois que nous sommes à Paris et vous me parlez déjà d’un départ. C'est compliqué de répondre à ce genre de choses. Je n'ai rien à répondre. Cela n'a aucun sens » a-t-il indiqué un brin désabusé par ces rumeurs à répétition. Pour rappel, l’ancienne star du FC Barcelone s’est engagée pour cinq ans avec le Paris Saint-Germain cet été. Autant dire qu’un transfert est pour l’heure totalement impossible…