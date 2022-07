PSG : Neymar sort du silence et sème la panique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période contre Urawa, ce samedi en amical, Neymar ne semble pas réellement dans le doute au PSG. Pourtant, son entraîneur se pose des questions sur son avenir parisien au moment même où le Brésilien annonce son souhait.

Les rumeurs se multiplient concernant l’avenir parisien de Neymar, même si pour l’instant aucun élément tangible a permis de penser que le numéro 10 parisien était sur le départ du club de la capitale. Si des contacts ont été évoqués avec Chelsea, Manchester City et même le FC Barcelone, des déclarations venues de ces clubs ont repoussé l’hypothèse de la venue d’un des footballeurs les mieux payés de la planète. Pour le Paris Saint-Germain, il serait rapide de stopper tout cela en affichant clairement les intentions de Doha. Mais dans la foulée de Nasser Al-Khelaifi, qui n’avait pas voulu répondre directement à une question concernant le possible départ de Neymar, Christophe Galtier a lui aussi entretenu le doute ce samedi en marge du match amical gagné par le PSG (3-0) contre Urawa au Japon. Interrogé sur la situation de la star du Brésil, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice ne s’est pas contenté de faire dans la langue de bois. Et le technicien français a même mis en alerte tout le monde en quelques phrases.

Neymar ailleurs qu'au PSG, Galtier a zéro certitude

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Pourtant, Christophe Galtier le sait, il doit peser ses mots lorsqu’il s’exprime sur le joueur recruté en 2017 pour 222 millions d’euros et qui a encore cinq ans de contrat avec le PSG. Mais au Japon, il a reconnu qu’il y avait tout de même un énorme doute sur la présence de l’attaquant brésilien le 1er septembre au lendemain de la fermeture du mercato estival. « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas ! On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui reconnaît qu’il n’a aucune information sur ce qu’il adviendra de sa star offensive au mercato. En laissant ainsi planer le doute sur son joueur, Christophe Galtier prend forcément le risque de fâcher le Brésilien, qui pourrait mal prendre le fait de ne pas être retenu coûte que coûte par son entraîneur, ce dernier ne voulant pas prendre la place de Luis Campos et du président du PSG.

Du côté de Neymar, c’était jusqu'alors le silence absolu, le joueur brésilien ayant seulement montré lors des séances de travail organisées au Japon qu’il était plutôt en forme physiquement, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. De même sa complicité avec Kylian Mbappé a sauté aux yeux, alors même que l’on disait il y a quelques semaines que Mbappé ne dira rien si Nasser Al-Khelaifi scelle le départ de Neymar.

Neymar sort du silence, ça va faire du bruit

Cependant, dans une déclaration faite à l'Agence France Presse, et relayée ce samedi, le joueur parisien a été très clair. « Je veux rester au PSG (...) A l'heure actuelle, personne au club ne m'a parlé de mon futur. Je ne sais pas quel genre de plan ils ont pour moi, mais je veux rester », a très fermement fait savoir Neymar en réponse à toutes les rumeurs. Une chose est certaine, l'été risque d'être brûlant dans ce dossier, surtout si le Qatar confirme ses intentions de pousser le joueur vers la sortie. Car très clairement, il y a un gravier dans la belle mécanique que Luis Campos et Christophe Galtier veulent mettre en place au Paris Saint-Germain.