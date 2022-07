PSG : Neymar a peur, il appelle Mbappé à l'aide

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours poussé vers la sortie par le Paris SG, Neymar n'a pas l'intention de bouger. Il s'est même rapproché de Kylian Mbappé pour faire passer le message.

Cinq ans après son arrivée, quel bilan faire de Neymar au Paris Saint-Germain ? Arrivé en 2017, il débutait par littéralement marcher sur la Ligue 1, avant de se blesser gravement à deux reprises, de peiner, en dehors de 2020, à emmener le PSG vers les sommets. Sportivement, le bilan est décevant et sur le plan du comportement, avec ses voyages au Brésil, ses anniversaires et ses nuits endiablées, il n’aura pas forcément montré l’exemple. Sans oublier son forcing pour partir en 2019. Avec le nouveau contrat qu’il a signé, le Brésilien se voit offrir une chance d’inverser la tendance au moment où l’Emir du Qatar semble surtout désireux de s’en défaire pour ramener un peu de sérénité dans le vestiaire.

Neymar affiche son envie de rester au PSG

Le PSG le sait, il sera difficile de pousser littéralement Neymar dehors, et l’ancien prodige de Santos n’en a pas envie. Non seulement il est persuadé que le club francilien est celui qu’il faut pour retrouver les sommets, mais il espère bien pouvoir le montrer. Cet été, un nouveau Neymar semble être apparu, avec des changements de taille. Il est revenu de vacances avec quelques jours d’avance, et se prête sans rechigner aux exercices, que ce soit physique à l’entraînement, ou surtout médiatique et commerciaux pour les sponsors au Japon. Les suiveurs du PSG l’ont bien remarqué, le Brésilien affiche sa joie de vivre, s’ouvre plus envers les jeunes du groupe, et essayer de fédérer le vestiaire.

Mbappé pèse dans le vestiaire, Neymar le sait

Le Parisien, qui suit la tournée du champion de France de près, note un joueur ravi de vivre cette semaine au pays de soleil levant, et très disponible pour les fans et les interviews. Un message destiné à faire comprendre aux dirigeants que le meneur de jeu va désormais filer droit. A l’heure où il reste un mois de mercato, le numéro 10 du PSG assure avoir compris la leçon, et s’est même copieusement rapproché de Kylian Mbappé. Très proches, les deux hommes s’étaient éloignés ces derniers mois, le Français ne comprenant pas l’attitude trop peu professionnelle du Brésilien. La connexion entre les deux hommes a repris, et peut-être se traduira-t-elle un peu plus sur le terrain également.

Un changement de cap qui n’est pas anodin, tant Mbappé a pris de l’importance cet été au Paris SG. S’il n’est pas le directeur sportif officieux comme certains l’estiment, son avis compte et Luis Campos le connait suffisamment bien pour le solliciter afin de prendre la température du vestiaire. De quoi faire hésiter le club parisien si jamais une véritable belle offre venait à tomber pour Neymar dans les prochaines semaines. Possible même si la question ne se pas pas à l’heure actuelle, l’ancien barcelonais étant jugé encore et toujours trop cher et trop irrégulier pour renforcer un cadre européen. Un contrat valable même pour le nouveau Neymar.