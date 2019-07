PSG : Neymar snobé par Barcelone, Zahavi devient fou

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Les jours passent et Neymar semble de plus en plus parti pour....rester au Paris Saint-Germain. Au point même que la star brésilienne du PSG ne pourra pas faire l'économie du déplacement en Chine que le club de la capitaine va faire à partir de ce mardi. Car pour l'instant, aucune offre sérieuse n'est arrivée sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, notamment de la part du FC Barcelone. Et l'attitude du Barça a clairement tendance à agacer Pini Zahavi, le super-agent qui avait fait venir Neymar Jr au Paris Saint-Germain, en prenant une belle commission au passage, et qui se charge de le transférer, avec encore un gros chèque.

Selon Paris-United, Pini Zahavi commence à monter dans les tours. « Le président blaugrana en veut toujours à Neymar et souhaite faire durer son cas le plus longtemps possible, même si l’ancien de Santos serait prêt à baisser son salaire pour revenir en Catalogne. C’est la raison pour laquelle il n’a pour le moment proposé que des joueurs à Leonardo, sans argent en retour. Une proposition qui, bien entendu, a été balayée par le directeur sportif parisien. Ce manque de volonté de la part de Bartomeu commence à agacer sérieusement Pini Zahavi, qui a proposé Neymar à d’autres clubs européens, à commencer par le Real Madrid », explique Paris-United, qui ne croit cependant pas à la venue de Neymar chez les Merengue, Zinedine Zidane ayant fait de Paul Pogba sa priorité numéro 1 lors de cette deuxième partie de mercato estival 2019.