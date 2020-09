PSG : Neymar « se queda », il nargue Messi et le Barça

Dans : PSG.

Déterminé à retrouver le FC Barcelone l’été dernier, Neymar est désormais épanoui au Paris Saint-Germain. Tout le contraire de son ami Lionel Messi en Catalogne.

La sortie médiatique de Neymar a forcément rassuré le Paris Saint-Germain et ses supporters. Alors que des rumeurs l’annonçaient encore dans le viseur du FC Barcelone, le Brésilien a assuré au magazine de son club qu’il restait « au PSG la saison prochaine ! Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner ». En retenant son attaquant, le champion de France a donc réussi là où le Barça avait échoué en 2017. Et pour ne rien arranger, la situation s’est inversée puisque c’est désormais l’attaquant parisien qui tente de convaincre son ami Lionel Messi de le rejoindre dans la capitale.

Un contexte qui amuse Stéphane Bitton, ravi de narguer les Blaugrana. « La bonne nouvelle, Neymar se queda, il reste ! Avec plein d’ambitions, a réagi le journaliste dans sa chronique sur France Bleu. On ne peut que s’en réjouir car quand on le voit balle au pied, on a envie d’en profiter encore des années sous le maillot du PSG. Les choses vont très vite dans le football. Il y a un an, il voulait rejoindre Messi, son ami qui est maintenant dans la pampa… Le timing est parfait. Donc plus question de Barcelone, il annonce de la stabilité en restant au PSG. » Une excellente nouvelle pour le directeur sportif Leonardo, déjà très occupé pendant ce mercato.