PSG : Neymar se fâche et sort ses outils anti bad-buzz

Dans : PSG.

Du côté du clan Neymar on semble clairement agacé après la diffusion d'images peu à la gloire du joueur brésilien. Résultat pour le passage à l'an 2020, des mesures strictes ont été prises.

Action, réaction. Histoire de ne pas gâcher son passage à l’an 2020, Neymar a décidé de ne pas laisser des vidéos sortir sur les réseaux sociaux, ou du moins sans son aval. Car la star du PSG le sait, ses faits et gestes sont forcément scrutés à la loupe, alors qu’à priori il veut tourner la page du Neymar fêtard et pas uniquement consacré au football. Et selon Marca, l’entourage du joueur brésilien a pris des mesures radicales afin de garder le contrôle sur la communication. Alors, afin d’accéder au manoir loué par Neymar au Brésil pour réunir ses amis et proches, il fallait montrer patte blanche et pas qu’un peu.

Téléphones interdits, Neymar a tout prévu

« Les mesures de sécurité étaient très strictes. Neymar a expressément interdit l'utilisation des téléphones portables et des appareils photos afin de préserver la confidentialité. C'était une règle d'or qui devait être respectée. Pour participer, il fallait non seulement figurer sur la liste VIP, mais également utiliser un bracelet de sécurité électronique qui permettait d’entrer », raconte le quotidien sportif, qui affirme que grâce à cela ces 24 heures de fête se sont bien passées, tout cela alors que la Ligue des champions se profile pour le PSG. Et Neymar en personne a communiqué via les réseaux sociaux sur ce passage à l'an 2020 dans un scénario évidemment idyllique. Le joueur brésilien du Paris Saint-Germain a retenu la leçon des derniers jours.