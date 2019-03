PSG : Neymar est fou de rage, il défonce les arbitres

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Présent en tribunes puis sur le bord du terrain à la fin du match, Neymar a assisté aux premières loges au fiasco parisien face à Manchester United.

Un scénario même pas imaginable dans les cauchemars les plus fous, et le PSG a laissé filer la qualification qui lui tendait sous les bras. Si entre l’inefficacité de Kylian Mbappé et les bourdes défensives, Paris ne peut s’en prendre qu’à lui-même, le pénalty de la victoire sifflé pour Manchester United a de quoi interpeller. Sur un tir lointain qui s’envolait déjà beaucoup trop haut, le ballon a tapé le coude d’un Kimpembe qui se retournait en sautant. Les arbitres vidéo ont attribué un pénalty après visionnage des images, permettant à MU de réaliser le hold-up parfait. Une véritable honte selon Neymar, qui ne comprend pas comment cette action a pu déboucher sur un pénalty.

« C’est une honte. Vous mettez encore quatre personnes qui ne comprennent rien au football pour regarder cette action au ralenti. Cela n’existe pas. Comment le gars peut mettre ses mains dans le dos ??? Allez vous faire f... », a livré le Brésilien, totalement dépité par cette décision arbitrale qui a mis un terme radical à la saison parisienne en Coupe d’Europe.