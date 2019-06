PSG : Neymar s’obstine pour rien, le Barça est hors de portée

Dans : PSG, Liga, Mercato.

De retour en force dans l’actualité mercato, Neymar tenterait de convaincre le FC Barcelone de le récupérer.

La presse espagnole insiste sur cette rumeur depuis quelques jours, en oubliant presque les énormes obstacles entre le milieu du Paris Saint-Germain et le club catalan. Justement, Mundo Deportivo redevient lucide et s’aperçoit de la complexité de l’opération. Pour commencer, il faudrait que le président Nasser Al-Khelaïfi accepte de vendre sa star. Et pour le moment, ce n’est pas du tout le cas puisque le dirigeant souhaite prolonger son joueur recruté pour 222 M€ en 2017.

Autant dire que le Qatarien ne changera pas d’avis, et le Barça est bien placé pour connaître son obstination. Voilà qui amène à la deuxième condition : Neymar devra partir au clash. Ensuite, l’ancien Barcelonais sera contraint de revoir son salaire annuel net de 37 M€ à la baisse. Avant de mettre un terme à sa poursuite judiciaire contre le Barça, au sujet de sa prime de fidélité. Enfin, l’international brésilien devra sûrement présenter ses excuses aux fidèles du Camp Fou, et se montrer irréprochable en dehors du terrain. Et ça non plus, c’est pas gagné…