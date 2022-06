Seko Fofana au PSG, un coup de pression sur Tchouaméni !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Aurélien Tchouaméni étant compliqué à finaliser, le PSG accélère sur la piste du milieu de terrain lensois Seko Fofana.

A la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a rapidement fait d’Aurélien Tchouaméni sa grande priorité. Durant longtemps, le champion de France a tenu la corde dans ce dossier mais finalement, le milieu de terrain de l’AS Monaco semble avoir choisi le Real Madrid. Son transfert dans la capitale espagnole n’est pas encore officiel mais les sources sont concordantes à ce sujet et sauf revirement de situation, Aurélien Tchouaméni va bien filer au Real Madrid cet été. Face à ce revers, le PSG a rapidement activé son plan B et selon les informations du Parisien, celui-ci se nomme Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens a tapé dans l’œil de l’état-major du Paris Saint-Germain, bien décidé à mettre le grapin sur l’international ivoirien cet été.

Seko Fofana rêve de rejoindre le PSG cet été

Également suivi par l’OM et par plusieurs clubs anglais, Seko Fofana n’est pas insensible à l’intérêt du PSG lors de ce mercato estival… bien au contraire. A en croire Le Parisien, le capitaine des Sang et Or « rêve » du challenge proposé par le PSG et a bien l’intention de poser ses valises à Paris dans les semaines à venir. Autant dire qu’une étape a été franchie dans ce dossier et qu’il y a désormais de grandes chances que l’affaire aille au bout avec une potentielle signature de Seko Fofana au Paris Saint-Germain. Le dossier a d’autant plus de chances de se finaliser que la somme réclamée par Lens pour son capitaine n’a rien d’insurmontable pour le Qatar : 20 millions d’euros. Un prix cadeau pour le PSG au vu du talent hors du commun du joueur, qui a prouvé sa valeur et son leadership tout au long de la saison. Seko Fofana au PSG, le premier gros coup de Luis Campos dans la capitale est peut-être là. Le Portugais devra ensuite dégraisser dans ce secteur de jeu, où Danilo Pereira vient de confier qu'il voulait rester. Mais avec Paredes, Gueye ou encore Herrera et Dina-Ebimbe en plus de l'indiscutable Verratti, il commence à y avoir du monde.