PSG : Neymar s'entraîne seul, blessure interdite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Si aucune réunion n'était au programme de ce mercredi concernant le transfert de Neymar, la star brésilienne est tout de même au coeur de l'actualité du Paris Saint-Germain. Présent pour la reprise de l'entraînement, après deux jours de congés qu'il s'est offert au Portugal, Neymar a eu droit à un traitement spécifique lors de la séance prévue au Camp des Loges affirment plusieurs médias brésiliens. En effet, l'attaquant du PSG et de la Seleçao n'aurait pas participé à la séance collective avec ses coéquipiers parisiens, travaillant en solo avec un préparateur du club de la capitale.

Raphael De Angeli, correspondant à Paris de Globo Esporte, affirme que cette décision a été prise d'un commun accord entre Thomas Tuchel, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et le clan Neymar. Il s'agit surtout d'éviter le moindre blessure au joueur brésilien alors que son transfert au FC Barcelone ou au Real Madrid paraît de plus en plus imminent. Il reste tout de même à trouver un accord entre le Paris Saint-Germain et le club acheteur, aucune information officielle n'ayant filtré de la rencontre entre Leonardo et une délégation du Barça, mardi à Paris. Cependant, dans le cadre d'une réunion du comité exécutif de l'Association des Clubs Européens, Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu seront jeudi et vendredi à Liverpool. L'occasion idéale pour finir le travail ?