Rashford au PSG, un coup de tonnerre qui change tout

Confronté au départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford. Mais en réalité, les Parisiens n’étaient sur le coup qu’en cas de départ libre de l’international anglais.

La presse anglaise insiste. De l’autre côté de la Manche, les médias ne cessent de confirmer l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford. L’information semble pourtant étonnante dans la mesure où l’attaquant de Manchester United traverse une nouvelle période compliquée. Il est difficile d’imaginer l’international anglais compenser le départ de Kylian Mbappé cet été. Ce scénario n’est pas non plus envisageable pour Kaveh Solhekol. En effet, le journaliste de Sky Sports nous apprend que le club francilien était seulement intéressé par le Mancunien jusqu’à l’été dernier, lorsqu’il se rapprochait de la fin de son précédent contrat (2024).

« Un départ de Marcus Rashford au PSG ? Cela me paraît difficile, a écarté le spécialiste. Tout le monde sait que Kylian Mbappé va quitter Paris cet été pour rejoindre le Real Madrid. Le PSG va économiser 200 millions d'euros par an. Il y a évidemment des rumeurs concernant des joueurs comme Rashford, Osimhen et Rafael Leão du Milan AC. Mais selon mes informations, Rashford n'est pas du tout une option pour le PSG cet été. Je sais qu'ils ont été associés à lui il y a deux ans quand on avait l'impression qu'il pourrait être libre sur le marché. »

Et si le PSG ne remplaçait pas Mbappé ?

« Mais il a signé un nouveau contrat à Manchester United l'été dernier, il est sous contrat jusqu'en 2028, a rappelé le journaliste. Je ne pense pas que le PSG tentera de le recruter. Je crois qu'ils ont recruté trois attaquants l'été dernier. Ils auront beaucoup d'argent à investir sur le marché des transferts, mais je n'écarte pas l'hypothèse qu'ils ne recrutent aucun attaquant. Je pense que s'ils recrutent, ce sera plus des jeunes joueurs français affamés, et peut-être une star comme Osimhen qui a une clause libératoire dans son contrat à Naples. » Comme Marcus Rashford, le buteur du Napoli ne réalise pas non plus la meilleure saison de sa carrière.