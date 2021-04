PSG : Neymar s'ennuie en Ligue 1, vive l'Europe

Dans : PSG.

Souvent critiqué pour son comportement en Ligue 1, comme cela a été le cas face à Lille, Neymar semble revenir au sommet lorsque le PSG est en Ligue des champions.

Suspendu samedi contre Strasbourg, après son disjonctage face au LOSC, Neymar a regardé devant la télévision la victoire du PSG en Alsace. Mais Mauricio Pochettino pourra compter sur l’attaquant brésilien à l’occasion de la réception du Bayern Munich, mardi au Parc des Princes. L’occasion pour Neymar de montrer à l’Europe qu’il ne s’était pas perdu dans sa carrière lorsqu’en 2017 il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Car cette année, le joueur de la Seleçao est clairement motivé à sécher ses larmes de la finale de C1 perdue contre le Bayern l’été dernier, au point de ne pas se comporter sur la scène européenne que dans le championnat de France. Pour Pablo Correa, il y a clairement deux Neymar au PSG.

Et l’ancien entraîneur de constater qu’en Ligue des champions Neymar se transformait radicalement et dans le bon sens. « Contre le Bayern Munich, j’ai vu le Neymar de la Ligue des champions, pas celui du championnat. C’est toujours le même joueur mais, il a intégré sa classe dans l’ensemble du groupe. Un exemple : je ne crois pas qu’en Ligue 1, à la sortie d’un corner, Neymar rejoue en une touche un centre derrière la défense comme sur le but de Marquinhos. Il attendra, tentera un dribble. Avec ses passes, ses courses, la justesse dans sa technique, dans la plupart des cas, on a vu le joueur qui s’adaptait au collectif. Evidemment, Mbappé attire tous les regards avec son doublé, ses huit buts en huit matchs… Mais Neymar a été extraordinaire », a confié, dans Le Parisien, le technicien franco-uruguayen. A l'ancien barcelonais de confirmer tout cela lors du quart de finale retour face à Munich.