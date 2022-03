PSG : Neymar rentre d'urgence, oui mais pourquoi ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Grand amoureux de son pays le Brésil, Neymar a souvent pris l'habitude de s'éterniser au pays depuis son arrivée au PSG. Appelé par la Seleçao en cette période de trêve internationale, le Brésilien devrait pourtant revenir à Paris dans les prochaines heures.

Dans la vie, il en faut peu pour être heureux comme le chantait l'ours Baloo. Pour Neymar, une seule venue au Brésil suffit. Patron de la Seleçao depuis près d'une décennie, Neymar s'éclate avec la sélection et se sent toujours très heureux quand il revient au pays pour le football ou pas. Dans la nuit de jeudi à vendredi en France, il a encore été étincelant avec les Auriverde. Un but et une prestation de grande qualité pour terrasser le Chili 4-0 en éliminatoires pour un Brésil pourtant qualifié depuis un moment. Un match qui tranche avec les heures sombres que Neymar vit avec le PSG ces derniers temps.

Suspendu avec le Brésil, Neymar se dépêche de rentrer à Paris

Peu performant, pris en grippe par le public, le milieu brésilien a connu une grande déception récemment en Ligue des champions face au Real Madrid. Un contexte morose qui semble bien loin au Brésil où il reste adulé. Ainsi, les Parisiens peuvent craindre que leur Brésilien ne prolonge ses vacances au pays, habitude qu'il a souvent prise par le passé. Mais, cette fois-ci, Neymar ne fera pas de folie et sera ponctuel au grand bonheur du PSG.

Brazil got Neymar smiling again 🤩 pic.twitter.com/2L0uOczX8g — GOAL (@goal) March 23, 2022

En effet, il a écopé d'un carton jaune face au Chili qui le prive du dernier match en Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Une suspension qui rend caduque sa présence dans le groupe de Tite. Selon le journal L'Equipe, Neymar va en profiter pour revenir très vite à Paris, et ce dans les prochaines heures. La fédération brésilienne et le PSG sont entrés en contact pour que ce retour anticipé se passe dans les meilleures conditions. Peut-être le signe que Neymar commence à comprendre l'agacement qu'il provoque depuis quelques temps au PSG.