PSG : Neymar règle ses comptes

Il y a quelques semaines, Neymar a officiellement prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Le Brésilien veut désormais calmer ceux qui lui pourrissent la vie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette prolongation a provoqué des réactions diverses et variées chez les supporters du PSG. Et pour cause, depuis sa signature à Paris en juillet 2017, Neymar a enchaîné les blessures et les problèmes extra-sportifs. A coté de ça, le Brésilien a prouvé par moment qu’il pouvait être un joueur à part. Régulièrement critiqué, souvent à juste titre, Neymar a évoqué dans Le Foot Paris Magazine sa prolongation et les critiques dont il a été victime au PSG. Il se considère aujourd’hui au top de sa forme depuis sa signature en France et promet de beaux jours pour le club de la capitale.

Neymar critique « les mauvaises langues »

« Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux. J'ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j'ai eu des difficultés. Je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J'ai toujours été un vrai professionnel. J'ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l'an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion » a glissé Neymar, heureux d’avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025 à Paris, et qui espère terminer sa carrière au PSG selon les dires de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe en début de semaine.