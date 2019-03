PSG : Neymar quitte Paris, direction le Qatar

Dans : PSG, Ligue 1.

À peine revenu à Paris que Neymar va déjà repartir. Après avoir assisté à l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Manchester United mercredi, l'attaquant brésilien va effectivement poursuivre sa rééducation au Qatar.

« Neymar se rend ce soir à Aspetar au Qatar pour les 3 prochains jours comme prévu dans le protocole initial. Il fera un bilan complet après 6 semaines de sa blessure. Il est accompagné d’une équipe médicale du PSG », explique le club de la capitale dans un communiqué médical. Sans la pression de la Coupe d'Europe, le Ney pourrait prendre un peu plus son temps avant de revenir sur les terrains. Il en va de sa santé et de la suite de sa carrière, sachant qu'il avait repris trop tôt l'an dernier après sa première blessure, à cause de l'objectif de la Coupe du Monde.