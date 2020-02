PSG : Neymar provoque un gros malaise à Paris

Dans : PSG.

C'est ce dimanche soir que Neymar fêtera son anniversaire à Paris. Mais cette fête de la star du PSG sera attentivement regardée, et certains invités hésitent à y aller.

Tous en blanc et rendez-vous au Yoyo, un espace privé au sein du Palais de Tokyo à Paris, en gros une version luxueuse de la salle de fêtes de nos villes et nos villages. Neymar, soutenu par RedBull quoi qu’en dise cette marque, a décidé de passer outre les recommandations et le Brésilien réunira donc proches et famille pour son anniversaire ce dimanche, alors que le Paris Saint-Germain jouera mardi contre Nantes. Une fête qui ne passe pas du tout en interne au PSG, Thomas Tuchel ne cachant pas son mécontentement. « Ça donne l’impression que nous ne sommes pas concentrés et professionnels à 100% », lançant notamment l’entraîneur du Paris SG en marge de la victoire contre Montpellier. La gêne est telle dans les bureaux du Paris Saint-Germain que les bonnes excuses risquent de pleuvoir pour certifier certaines absences.

Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n’ont pour l’instant rien dit du tout sur cette fête d’anniversaire, même pas s’ils seront présents. Mais à priori du côté du PSG il y a un vrai malaise. « La date a surpris jusque dans le vestiaire et crispé dans les étages. Certains invités au club ont même décliné, de peur de déplaire à leurs patrons. L’événement aurait sans doute créé moins de remous s’il avait été organisé ce samedi après la rencontre, voire mercredi soir, quatre jours avant Lyon », explique Le Parisien. Et il n’y a pas qu’en France que les invités présents seront scrutés, puisque des invitations ont également été adressées par Neymar, qui aura officiellement 27 ans le 5 février, à des footballeurs qui évoluent en Espagne. Et l'an passé, une polémique avait éclaté du côté de Barcelone sur ce sujet. On remet ça ?