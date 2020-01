PSG : Neymar a menti, une grosse fête s'organise à Paris !

Dans : PSG.

Ce dimanche 2 février, Neymar organise dans une boîte de nuit parisienne son anniversaire. Le joueur brésilien n'a pas fait l'économie d'une fiesta qui va évidemment faire du bruit.

Sérieusement critiqué pour avoir organisé des fêtes d’anniversaire aussi spectaculaires qu’arrosées, Neymar semblait avoir promis aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’en 2020 il allait mettre un bémol. Mais à priori c’était un vœu pieux puisque l’attaquant du PSG et de la Seleçao vient d’inviter coéquipiers et amis à une fête au Yoyo, un établissement situé dans le Palais de Tokyo. Cette soirée aura lieu ce dimanche 2 février, à moins de deux semaines du match aller de Ligue des champions contre Dortmund. Neymar a fait savoir à ses convives que le blanc était le thème de la soirée et que la discrétion était demandée sur les réseaux sociaux.

Les deux dernières années, les anniversaires de Neymar, qui pour mémoire est né le 5 février, avaient provoqué d’énormes polémiques car dans la foulée le PSG avait été éliminé en Ligue des champions. Et cette saison, le Brésilien semblait avoir décidé de tourner le dos à sa vie de noctambule. Mais à priori pas au point de rater une fête d’anniversaire, laquelle sera pris en charge par ses sponsors personnel. On ne sait pas si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seront présents dimanche soir, mais nul doute que du côté du Qatar on aura un regard très attentif aux événements qui se produiront durant cette soirée...et dans la nuit. Neymar et ses coéquipiers auront tout intérêt à ne pas se laisser aller comme cela avait été le cas les années précédentes, avec un ou deux joueurs éméchés lors de ces rendez-vous très prisés.