PSG : Neymar protégé par les arbitres, le signal d'alarme est tiré

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement blessé, Neymar a regardé devant sa télévision la probante victoire du Paris Saint-Germain mardi à Old Trafford contre Manchester United. Et il semble hélas acquis que le joueur brésilien ne sera pas apte pour la rencontre retour début mars au Parc des Princes. Interrogé sur la manière dont son fils est traité en Ligue 1, Neymar Sr a reconnu sur TF1 qu'il attendait que les arbitres se montrent plus sévères envers ceux qui ont trop facilement tendance à tacler bas quand l'attaquant du PSG fait la différence.

Car s'il ne veut pas juger notre Championnat, le père de le star du Paris SG a envoyé un message très clair ce dimanche. « J’ai une certaine opinion concernant le Championnat de France et ce n'est pas le championnat le problème. Le problème c’est l'arbitrage qui doit protéger le joueur de football. L'arbitrage, s'il est mal fait, si on ne siffle pas les fautes, si on ne siffle pas l'anti-jeu, c'est ça le problème, a expliqué Neymar Sr, avant de donner des nouvelles de son footballeur de fils. Non il n'est pas en avance. Le protocole pour cette blessure, c'est minimum 10 semaines. Qu'il joue le match retour contre Manchester Uni est totalement impossible. »