PSG : Neymar privé de football jusqu'à la fin du mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le cas Neymar est suffisamment important au Paris Saint-Germain pour que Leonardo en personne vienne faire face à la presse au moment où tout le monde attendait Thomas Tuchel. Mais après l'entraînement du samedi matin, où la star brésilienne était apparue plutôt tranquille et en pleine forme, le PSG n'a pas voulu se cacher derrière une fausse blessure pour justifier l'absence de Neymar dans le groupe pour le match Paris-Nîmes de dimanche. Même si le coach allemand du Paris SG a reconnu que son joueur n'était pas à 100% c'est Leonardo qui a lâché le morceau.

Et le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a été clair, tant que l'avenir de Neymar ne sera réglé, ce dernier ne jouera pas. « On a des discussions et on va voir ce qu'il se passe. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, on va gérer un peu la situation. Des discussions existent, avant il n'y en avait pas (...) Avant c'était flou, aujourd'hui il y a une discussion. C'est important pour tout le monde de définir le futur. L'important pour nous, c'est le match. Le choix est aussi lié à ça. L'équipe doit être concentrée sur le match. Le reste, on discute doucement. Les discussions sont plus avancées qu'avant mais cela ne veut pas dire qu'il y a un accord. Il faut définir s'il reste et donc s'il joue ou s'il s'en va », a prévenu Leonardo, qui ne veut pas voir Neymar être les pieds à Paris et la tête à ailleurs.