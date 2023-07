PSG ‍: Neymar prend le risque de faire souffrir sa famille

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour après plusieurs mois d’absence, Neymar va retrouver les terrains avec le plein de détermination. Le milieu offensif se dit impatient de débuter la saison avec le Paris Saint-Germain. Et de poursuivre l’aventure avec la sélection brésilienne, quitte à nuire à ses proches.

Plus de quatre mois après son opération à la cheville droite, Neymar va faire son grand retour. Le Brésilien ne souffre plus de sa blessure et devrait retrouver les terrains pendant la tournée asiatique du Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu, contrairement à son coéquipier Kylian Mbappé, fait bien partie du groupe convoqué. Son nom était de nouveau cité parmi les indésirables du club francilien. Mais Neymar a récemment mis les choses au clair sur son avenir dans la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« J'espère jouer cette saison au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent personne ne m'a rien dit sur un éventuel départ, confiait l’ancien joueur du FC Barcelone sur la chaîne YouTube du journaliste brésilien Casimiro Miguel. Je suis serein. Même s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les supporters et le joueur, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar. » Secoué par des ultras la saison dernière, le numéro 10 parisien s’expose à de nouvelles tensions avec les supporters. Et ce n’est pas sa seule décision courageuse.

Le Brésil a failli perdre sa star

L’hiver dernier, Neymar a pensé à mettre un terme à son parcours en sélection. Il est vrai que l’international auriverde n’est pas épargné par les critiques dans son pays. Des commentaires qui affectent ses proches. Mais après réflexion, le Parisien a fini par changer d’avis. « Après la Coupe du monde, je ne voulais pas continuer, a-t-il avoué. Ce n'était pas à cause de la douleur après la défaite, c'était plutôt pour éviter que ma famille souffre, cela pèse. Mais ils devront le supporter encore une fois. J'ai décidé de continuer parce que j'ai encore beaucoup de détermination. » Une bonne nouvelle pour la Seleção et pour le Paris Saint-Germain.