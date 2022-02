Le PSG sort son arme à 300 millions d'euros !

Dans : PSG.

Le PSG a présenté les détails de son futur centre d'entraînement. Situé à Poissy, il est amené à remplacer l'actuel camp des Loges et le club parisien a mis le paquet pour être toujours plus fort à l'avenir.

Le PSG va déménager en 2023. Non, non, il ne quittera pas le Parc des Princes mais inaugurera son nouveau centre d'entraînement. Le site se situe à Poissy dans les Yvelines à cinq kilomètres de l'actuel camp des Loges, aussi appelé centre Ooredoo, et basé à Saint-Germain-en-Laye. Le club parisien a présenté les plans du futur complexe, un centre d'entraînement et de formation féminin comme masculin, dont les détails laissent apparaître des infrastructures ultramodernes. Le site doit accueillir l'équipe première lors de l'été 2023, avant les autres structures qui arriveront elles en fin d'année 2023.

Une construction qui se veut durable, y compris sportivement

Les infrastructures, dont le coût est estimé à 300 millions d'euros sont très développés. «Prévu pour accueillir jusqu'à 180 sportifs, le site hébergera les centres de formation masculin et féminin, où les champions de demain se répartiront dans les 140 lits de l'espace formation. Les professionnels pourront également disposer d'un lieu de vie d'exception, avec 43 chambres aménagées pour les héberger, des piscines thérapeutiques, un espace « Performance », etc », a communiqué le PSG.

Le bâtiment pro du futur centre d’entraînement du PSG, à Poissy.

Piscine, sauna, hammam… et 48 chambres pour les joueurs.

Fin des travaux prévue pour l’été 2023 (pour le secteur pro).

Le « PSG Training Center » disposera de 17 terrains au total, dont 6 chauffés

L'accent est donc mis sur le futur du club avec la formation, essentielle pour permettre au PSG de garder des bases solides sur le plan national comme européen et de dénicher de futurs pépites du football. Un futur sportif qui se veut en adéquation avec le futur écologique. Ces installations se veulent durables, le PSG insiste beaucoup là-dessus. La biodiversité sera préservée avec 4000 arbres replantés et une zone écologique dédiée. En tout cas, plus de dix ans après son arrivée, le PSG ne compte pas partir de sitôt et prépare déjà les prochains chapitres du club.