PSG : Neymar pose ses conditions pour rester à Paris

En fin de contrat en 2022 du côté du Paris Saint-Germain, Neymar ne prolongera que sous certaines conditions, plus sportives que financières.

Cette semaine, après la belle qualification du club de la capitale pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi envoyait sa lettre au Père Noël à propos de l’avenir de ses deux stars. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », avait lancé le président du PSG. Si la tendance est plutôt positive pour le champion du monde français, avec une petite avancée dans les négociations ces derniers jours, pour le Brésilien, le flou règne encore… Pourtant, l’ancien attaquant du Barça a bien envie de rester à Paris. « Je suis très heureux ici. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. À voir ce qu'il se passera à l'avenir », a récemment confié Neymar.

Mais s’il a envie de s'inscrire dans la suite du projet francilien, le joueur de 28 ans ne prolongera pas à n’importe quel prix. Si les discussions ont bien commencé entre les deux parties, le clan Neymar attend désormais une proposition concrète de la part du club. « À ce jour, il n'y a rien », clame même un ami de la star auriverde. Selon Le Parisien, certaines étapes restent effectivement à franchir avant de trouver un accord. « Neymar ne s'engagera pas au-delà de 2022 s'il n'obtient pas des garanties sur la compétitivité de l'effectif parisien pour les prochaines saisons. C'est un prérequis pour lui, comme la désignation du nouvel entraîneur, si Thomas Tuchel devait quitter le club. Le meneur de jeu parisien pousse aussi ses pions pour tenter d'obtenir la venue de Messi, sans garantie de succès », explique le journal parisien. Avec la crise du Covid, Neymar sait qu’il ne trouvera pas mieux que le PSG d’un point de vue économique, surtout avec un salaire annuel de 36,8 millions d'euros. Mais c’est donc au niveau sportif que le Brésilien attendra ses dirigeants au tournant… Au moins, les choses sont claires et tout le monde va probablement mettre du sien dans ce dossier pour éviter un départ libre de Neymar en 2022...