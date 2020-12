PSG : Neymar et Mbappé, Al-Khelaïfi confirme l’impensable

Dans : PSG.

Un nouveau contrat pour Kylian Mbappé et pour Neymar, Nasser Al-Khelaïfi confirme que c'est bien parti.

Neymar en est la preuve, les choses peuvent aller très vite dans le football. A son arrivée en 2017, il était annoncé comme la grande star internationale capable de faire passer le PSG à un autre niveau. Deux ans plus tard, sa volonté de quitter coûte que coûte le champion de France avait mis les supporters en furie, surtout avec un rendement très décevant au final, et toujours aucune aventure européenne au menu. Désormais, après une finale de Ligue des Champions et un comportement impeccable ces derniers mois, le Brésilien a annoncé son désir de rester au Paris Saint-Germain à l’avenir. De quoi inciter Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid était parfois annoncé comme très bien parti, à rester lui aussi plus longtemps que prévu ? Bien évidemment pour Nasser Al-Khelaïfi, de retour dans la capitale française pour la qualification de son équipe face à Basaksehir, et surtout persuadé que les deux superstars du PSG peuvent prolonger leur contrat.

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a envoyé sur RMC le président du Paris SG, pour qui il y a bien des avancées concrètes, même avec le champion du monde français, ces dernières semaines. Une communication parfaitement alignée avec celle de Leonardo, qui a récemment confié que les deux dossiers étaient ouverts. Une bonne chose pour le PSG, qui sait que c’est quand il est en position de force, en plein coeur de l’hiver et avec une équipe qui tourne bien, que les belles histoires peuvent s’écrire.