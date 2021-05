PSG : Neymar plus aimé que Mbappé, l'improbable explication

Dans : PSG.

Depuis trois ans, Neymar et Kylian Mbappé font la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain.

Le champion du monde et l’ancien Barcelonais sont deux des plus grandes stars de la planète et leur cote d’amour est difficilement mesurable à Paris. Et pour cause, Neymar a enchaîné les blessures, les problèmes extra-sportifs et les envies de départ tandis que Kylian Mbappé, qui a conquis le cœur des Français lors de la Coupe du monde, est davantage apprécié pour ses statistiques que pour son jeu à proprement parler par une partie des supporters. Dans un dossier consacré à Mbappé et à Neymar ce jour, Le Parisien a interrogé plusieurs personnalités afin de savoir qui du Français ou du Brésilien avaient leurs faveurs. Vice-président de l’Assemblée Nationale, Hugues Renson a surpris tout le monde en décrivant un lien affectif plus fort avec Neymar qu'avec Kylian Mbappé.

Une relation affective entre Neymar et le PSG ?

« Je suis un supporter inconditionnel du PSG. Il m’est difficile de faire un choix car les deux joueurs procurent un plaisir absolu. Mais la relation affective construite par Neymar avec Paris fait pencher la balance, tout comme ses dribbles prodigieux. Alors, on pourra toujours dire qu’il garde trop le ballon, qu’il veut renverser un match à lui tout seul… Mais il est capable de le faire et c’est aussi comme ça que les yeux des supporters, des enfants, des téléspectateurs, s’illuminent. On a besoin de ce genre de star dans notre club mais aussi dans le championnat de France » a commenté l’homme politique, dont l’explication ne manquera pas de faire bondir les plus fervents supporters du PSG.

Un autre homme de politique a en revanche voté Kylian Mbappé en la personne de Thierry Braillard, ancien ministre des Sports. « Certes Neymar peut faire des gestes incroyables, comme des virgules ou des dribbles énormes mais Mbappé, à la fin, est beaucoup plus efficace. L’esthétisme, s’il n’y a pas l’efficacité au bout, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Et Mbappé allie le mieux les deux » a-t-il détaillé. Une explication davantage rationnelle mais l’amour ne s’explique pas et l’admiration que certains portent à Neymar est visiblement plus forte que la raison. Le Brésilien appréciera en tout cas de voir que sa cote d'amour est toujours au beau fixe chez certains supporters, malgré ses 50 % de matchs manqués depuis sa signature au PSG il y a trois ans.