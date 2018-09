PSG : Neymar pleure pour revenir au Barça… à cause de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Le marché des transferts s’est terminé il y a une semaine, et Neymar n’a pas signé au FC Barcelone, au Real Madrid ou à Manchester City.

Le Brésilien est resté, comme il l’avait annoncé, au PSG, pour tenter d’effacer une saison en demi-teinte en raison d’une longue indisponibilité pour blessure. Le forcing de la presse espagnole, qui promettait le joueur au Real Madrid, n’aura servi à rien. Mais ce jeudi, El Mundo Deportivo frappe encore très fort en annonçant que Neymar est très triste à Paris, et ne rêve que d’une chose : revenir au FC Barcelone. Il l’aurait même confié, en pleurs dans une chambre d’hôtel, à l’un de ses anciens coéquipiers tout récemment. Si le Brésilien conserve en effet de très bons amis au sein du club catalan, la scène laisse tout de même dubitatif.

En effet, le quotidien barcelonais affirme que, après avoir eu mal à asseoir son autorité auprès de Cavani, le Brésilien payerait désormais l’éclosion de Mbappé, nouveau chouchou du championnat de France et « voleur de vedette » pour Neymar. Néanmoins, l’idée d’un retour à Barcelone paraît hautement improbable, surtout que les deux parties sont toujours en procès pour une prime de fidélité colossale non versée par le champion d’Espagne après le départ de son joueur. Ajoutez à cela que, si le vestiaire barcelonais apprécie Messi, les dirigeants estiment eux être passés à autre chose avec les signatures de Dembélé et Coutinho, et ils auraient d’ailleurs fait remarquer à leurs joueurs qu’ils n’appréciaient pas vraiment les retrouvailles régulières de Neymar avec des éléments de l’effectif, alors que le club est en froid avec le numéro 10 parisien. Autant dire qu’un retour du « Ney » au FC Barcelone, c’est surtout un fantasme bien entretenu pour la presse locale.