PSG : Neymar pète la forme, le Brésil envoie le message au PSG

Dans : PSG, Mondial 2018.

Absent des matchs officiels depuis le mois de février et sa blessure au pied contre Marseille, Neymar n’a pas pu jouer les trois derniers mois de la saison avec Paris. Totalement concentré sur sa reprise avec le Brésil afin d’être prêt pour la Coupe du monde, l’attaquant du PSG a accompli sa mission, même si le fait qu’il laisse complètement de côté sa saison avec le champion de France a fait grincer quelques dents. Mais l’essentiel est là et, malgré deux premiers matchs délicats, l’ancien barcelonais est en pleine possession de ses moyens physiques. C’est ce qu’a tenu à faire savoir le fameux médecin de la délégation brésilienne, celui qui avait beaucoup discuté, parfois de manière tendue, avec le PSG pendant la blessure du joueur.

« Je voudrais que tout le monde comprenne la situation de Neymar, il n'a plus aucun problème avec son pied droit. Il s’est complètement rétabli. Mais il continue d'améliorer son rythme et sa confiance, il se sent mieux à chaque match », a expliqué le docteur Rodrigo Lasmar, pour qui l’opération et la rééducation de Neymar ont été un franc succès et vont permettre au Brésil de vivre une belle Coupe du monde, et d’enchainer ensuite sans problème avec sa saison au PSG.