PSG : Neymar pas assez pro, il reçoit un carton jaune !

Si le talent de Neymar est absolument incontestable, le n°10 du PSG est régulièrement critiqué pour son manque de professionnalisme.

L’hygiène de vie du Brésilien fait souvent débat, tout comme sa fâcheuse tendance à ne pas faire du football sa priorité. La saison dernière, Neymar s’autorisait par exemple un petit détour par le festival de Rio, alors même qu’il était blessé au pied et qu’il devait faire très attention à son corps. Certes, le talent du Brésilien n’a pas d’égal mais pour son compatriote Zico, interrogé à ce sujet par la Gazzetta dello Sport, il est indispensable que le meneur de jeu du Paris SG prenne conscience qu’il doit être plus professionnel pour passer un cap supplémentaire dans les mois et les années à venir.

Zico met Neymar en garde

« J’aime vraiment Neymar et sa façon de jouer est incroyable. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus pro » a indiqué l’ancien joueur de Flamengo, avant de conclure. « Il a 28 ans et il y a une bonne équipe au PSG. Ils peuvent gagner la Ligue des champions. Cela dépendra de son niveau pendant tout le tournoi, pas seulement un match. Neymar possède plus de maturité et d'expérience ». Des propos qui rejoignent ceux d’un autre Brésilien, à l’hygiène de vie tout simplement impeccable… à savoir Vitorino Hilton.

Récemment, le défenseur de Montpellier regrettait que les nombreux problèmes extra-sportifs de Neymar entachent beaucoup trop la carrière du Parisien. « En-dehors du terrain, tous ses soucis, sa vie privée, c'est ça qui l'a empêché d'être très bon en L1, même s'il a été un des meilleurs joueurs des dernières saisons. Il a le talent, mais la moindre chose qu'il fait prend une ampleur énorme, et je pense qu'il n'est pas costaud comme il le faudrait dans la tête pour pouvoir être vraiment un joueur leader. Malgré tout ça, Neymar a fait des choses extraordinaires, mais il a été souvent blessé aussi, cela l'a empêché de montrer tout ce qu'il vaut sur le terrain » indiquait celui qui fait véritablement office de référence en Ligue 1 que cela soit au niveau de l’hygiène de vie ou du professionnalisme.

Neymar, qui semblait enfin être à l’aise et au top du professionnalisme au Paris Saint-Germain avant l’interruption des matchs liée à la crise du coronavirus, sera assurément attendu au tournant à la reprise. Car le Paris Saint-Germain comptera sur sa star brésilienne pour briller en Ligue des Champions, après avoir obtenu son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Avec un Neymar au top et concerné comme jamais, le champion de France en titre deviendra assurément un prétendant très sérieux à la victoire finale en coupe d’Europe. « Mais Neymar a une vie de Brésilien, comme Ronaldinho et Ronaldo » rappelait son ancien entraîneur au Barça, Luis Enrique. Par conséquent, il est totalement imprévisible…